Cosenza, protestano gli studenti del liceo “Lucrezia della Valle”: «un solo bagno funzionante per tre piani»

COSENZA – Gli studenti del Liceo Artistico “Lucrezia della Valle” di Cosenza, si sono rivolti alla dirigente scolastica per “segnalare una situazione inaccettabile che persiste ormai da diverse settimane e che incide negativamente sulle condizioni igienico-sanitarie e sul regolare svolgimento della vita scolastica”.

“Come è noto – scrivono i ragazzi – da tempo all’interno dell’istituto, è disponibile un solo bagno funzionante per tre piani di edificio. Questa condizione causa disagi enormi agli studenti, che sono costretti a lunghe attese e a una gestione inadeguata di un bisogno essenziale. La problematica, a quanto ci risulta, è dovuta al mancato intervento dell’Autospurgo, che sembra rifiutarsi di eseguire il servizio necessario”.

“Riteniamo che sia inaccettabile che una scuola, luogo di formazione e crescita, non garantisca condizioni minime di igiene e vivibilità. Siamo consapevoli che l’istituto possa aver fatto tutto il possibile per risolvere la questione, ma dopo settimane di attesa senza una soluzione concreta, riteniamo necessario un intervento immediato. Chiediamo quindi con urgenza che vengano adottate tutte le misure necessarie affinché il problema venga risolto nel minor tempo possibile. Qualora la situazione dovesse protrarsi ulteriormente, ci vedremo costretti a intraprendere ulteriori azioni di protesta, affinché il nostro diritto a un ambiente scolastico dignitoso venga rispettato. Certi di un Suo pronto riscontro – concludono gli studenti – restiamo in attesa di un intervento risolutivo e di una comunicazione ufficiale sulla questione”.