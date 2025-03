Rende, scuola vieta l’ingresso della merenda dopo l’orario di entrata: «per ‘responsabilizzare’ alunni e genitori»

- Advertisement -

RENDE – “Con mio rammarico stamattina mi sono trovata ad assistere ad una scena alquanto triste presso la scuola primaria di “Villaggio Europa”, frequentata dai miei figli. Mio figlio, che frequenta la prima elementare, mi comunica che avrebbe dovuto portare a scuola un bicchiere di plastica e un cartoncino bianco. Purtroppo per ragioni personali, legate al fatto che mio padre ieri ha subito un intervento molto delicato, solo ieri sera tardi mi viene in mente del cartoncino”. “Stamattina alle 8 accompagno i bambini, vado a comprare il cartoncino e lo porto a scuola chiedendo al personale di poterlo consegnare a mio figlio in classe. Alla presenza di una coordinatrice mi viene negato di poter lasciare il materiale scolastico”.

“Ma quello che mi ha lasciato allibita è che insieme a me c’era il papà di un alunno, il quale anch’egli ha visto negare la sua richiesta di poter far recapitare la merenda al figlio. Ora capisco il cartoncino, ma come si fa a lasciare senza merenda bambini di scuola elementare per “responsabilizzarli”? Dico questo perchè qualche giorno fa, tra i mille messaggi dei vari gruppi, era girata la circolare che vietava ai genitori, o chi per loro, di portare qualsiasi cosa ai bambini dopo l’orario d’ingresso”. “Il papà ha stretto le spalle ed è andato via con la merenda. Quello che mi chiedo è ‘ma il mondo verso che direzione sta andando?’. Sarebbe opportuno ogni tanto confrontarci e non chiuderci”.

La circolare della dirigente scolastica

Ecco il testo della circolare con la quale si vieta l’introduzione di materiale scolastico durante le lezioni. “Con la presente – recita la circolare – la Dirigente ricorda al personale docente e Ata, agli alunni e alle loro famiglie che è espressamente vietato introdurre materiale scolastico o altro dall’esterno durante le ore di lezione. Si raccomanda, pertanto, agli alunni un’attenzione particolare nella preparazione di tutto il materiale scolastico occorrente per le lezioni del giorno seguente, poiché non potrà più essere consegnato nulla ai collaboratori scolastici da parte delle famiglie durante lo svolgimento delle lezioni. Si invitano i docenti a far annotare la presente comunicazione sul diario degli alunni e a controllare, a posteriori, che la suddetta sia firmata dai genitori”.