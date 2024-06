Mandatoriccio: dopo il disastroso incendio riapre domani l’ufficio postale

MANDATORICCIO (CS) – Dopo mesi di interlocuzioni e solleciti con enti e istituzioni sovracomunali, e a seguito dell’installazione provvisoria di un container, la comunità di Mandatoriccio avrà di nuovo il servizio di Poste Italiane. Da domani infatti, giovedì 27 giugno saranno attivi gli uffici appositamente installati nell’area di corte degli uffici di Polizia locale lungo via Nazionale.

È quanto fa sapere il sindaco Vincenzo Grispino esprimendo soddisfazione per la soluzione del problema che a seguito del disastroso incendio a dicembre 2023, ha richiesto sforzi ed impegno continuo non trattandosi di soluzioni scontate ed immediate. “Da parte dell’Amministrazione Comunale – aggiunge il Primo Cittadino – c’è stata massima attenzione ed interesse per ovviare al disagio che per troppi mesi è stato subito dai cittadini e soprattutto dalle persone anziane o che non potevano affrontare spostamenti”.