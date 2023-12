Mandatoriccio: in fiamme l’ufficio postale, danneggiate anche due auto che erano nel piazzale

MANDATORICCIO (CS) – Intervento nella notte delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Corigliano Rossano, nel comune di Mandatoriccio per un incendio che ha interessato l’ufficio postale. In particolare le fiamme hanno avvolto il locale ed hanno anche danneggiate due autovetture parcheggiate nel piazzale antistante.

L’ufficio postale, situato al pianterreno di un edificio su tre livelli, è andato completamente distrutto ed è da considerarsi inagibile. Evacuata una persona che occupa l’abitazione sovrastante in via precauzionale ma non si registrano feriti. Sono ora in corso mirati accertamenti circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.