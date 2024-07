Lotto, la Dea bendata bacia San Marco Argentano: gioca 4 euro e vince 216mila euro

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Il gioco del Lotto premia la provincia di Cosenza. Colpo grosso a San Marco Argentano, piccolo comune di circa 7.000 abitanti dove è stata centrata, con l’ultima estrazione, una vincita record al Lotto. Si tratta della più alta vincita al Lotto mai pagata della città del Guiscardo. Un fortunato giocatore, grazie ad una puntata di soli 4 euro sui numeri 10-27-29-79 sulla ruota Nazionale, si è infatti portato a casa ben 216.600 euro. Si tratta della quarta vincita al Lotto più alta dell’anno.

Lotto e 10eLotto le altre vincite

Da ricordare anche i 64.875 euro vinti a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, grazie ad una giocata di 30 euro sulla quaterna 5-19-28-62 su tutte le ruote. Riporta l’Agenzia Agimeg. È andata molto bene anche ad un giocatore di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, sempre con il 10eLotto che grazie ad un puntata di 5 euro al 10eLotto si è messo in tasca 100.000 euro. Sempre al 10eLotto da ricordare i 50.000 euro vinti a Fiumicino, vicino Roma. Le prossime estrazioni sono previste per giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 luglio. Ricordiamo che le vincite fino a 500 euro non sono soggette a tassazione, mentre sull’eccedenza si applica una tassazione dell’8%.