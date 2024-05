RENDE (CS) – Il gioco del Lotto premia un fortunato giocatore di Rende. Nel concorso di ieri, giovedì 2 maggio, come riporta Agipronews, nel comune dell’area urbana è stato messo a segno un terno che ha permesso al fortunato giocatore di portare 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 438,7 milioni in questo 2024.

