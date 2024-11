- Advertisement -

COSENZA – Un grosso albero ha ceduto sulla statale 107 Silana-Crotonese nei pressi di San Fili, probabilmente per le raffiche di vento che stanno colpendo la Calabria in queste ore. L’albero è crollato sulla strada, occupando l’intera carreggiata e provocando disagi in entrambe i sensi di marcia (sia in direzione Paola che in direzione Cosenza). Sul posto Anas per il ripristino della viabilità e i vigili del fuoco per la rimozione dell’albero dalla carreggiata e la messa in sicurezza del sito.