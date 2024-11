Burrasca sulla Calabria: raffiche di vento a 90 Km/h e forti mareggiate. Allerta gialla sul Tirreno

- Advertisement -

COSENZA – Burrasca sulla Calabria alle prese con pioggia, vento e mareggiate, mentre il Nord si prepara alla prima vera irruzione fredda della stagione, con possibili nevicate anche pianura principalmente sul Nord Ovest. Sulla nostra regione, al momento, le temperature restano alte, per il richiamo di aria più mite da ovest, mentre un fronte perturbato sta scivolando verso Sud portando piogge, rovesci e temporali.

Forti raffiche di vento e mareggiate

L’approssimarsi della saccatura presente sull’Europa centrale, con la conseguente formazione di un minino depressionario, sta determinando una forte intensificazione dei venti a prevalente componente occidentale (Libeccio e Ponente). A partire dalla mattinata di oggi, ma soprattutto dal tardo pomeriggio/sera, sono attesi, sui versanti tirrenici della Calabria, forti venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte e raffiche che potrebbero raggiungere anche a 90 KM/h. Ne deriva che tutto il mar Tirreno risulterà molto agiato con il rischio di forti mareggiate lungo le coste esposte visto che si prevedono onde alte anche 4 metri.

Burrasca in Calabria: allerta gialla sul Tirreno

Anche per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla lungo tutta la fascia tirrenica della Calabria e lo Jonio Reggino. I fenomeni, evidenza il bollettino meteo, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e frequente attività elettrica. Il contestuale ingresso di aria fredda causerà fenomeni sparsi, più intensi lungo i settori tirrenici meridionali.

Aria fredda artica nel fine settimana su tutta Italia

Un peggioramento più marcato si concretizzerà domani, quando si scaverà una profonda bassa pressione che terrà sotto scacco sull’Italia. Farà ingresso in modo deciso l’aria fredda artica che man mano tracimerà su tutta l’Italia. Come detto prevista neve anche in pianura al Nord, abbondante sugli appennini centrali a quote medie e di collina. Anche in Calabria sentiremo gli effetti dell’arrivo dell’aria fredda con un deciso calo delle temperature, ma solo nel corso del fine settimana e in un contesto comunque asciutto. Poi, a partire da lunedì, nuovo stravolgimento meteo per la rimonta dell’anticiclone africano che riporterà sopra media le temperature.