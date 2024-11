- Advertisement -

COSENZA – Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per maltempo per la giornata di domani, 19 novembre, con allerta gialla per temporali in tre regioni meridionali.

L’allerta gialla riguarda la Calabria, nel versante Tirrenico e Jonico meridionale; la Sicilia, nel versante nord-orientale, tirrenico e isole Eolie; e la Basilicata.