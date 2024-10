Corte dei Conti, scontro politico a Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – La vicenda legata alla condanna del sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, e di alcuni ex ed attuali amministratori della città del Pollino, ha scaturito un dibattito politico, passato anche da una seduta del Consiglio comunale, convocata ad hoc.

Diversi ovviamente i punti di vista: “Il comune di Castrovillari – ha detto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Lamensa – ha l’onere di pagare per i prossimi anni una rata annuale importantissima. La colpa è in parte della giunta Lo Polito, la quale, secondo il giudice, ha aumentato con i propri comportamenti la situazione debitoria già precaria del comune“.

“Noi riteniamo di aver adottato tutti questi atti – ha replicato il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito – per poter procedere al recupero dell’evasione ed alla riduzione della spesa. Avendo realizzato tutto questo riteniamo che la Corte dei Conti possa valutare serenamente se questi atti andavano nella giusta direzione”.

Si attende l’esito del ricorso e, quindi, la sentenza definitiva. Ma lo scontro prosegue anche in relazione alla gestione di questa fase:

“Solo quando avrò una sentenza di condanna definitiva, mi dimetterò“. Queste le parole del primo cittadino, alle quali replica Lamensa: “Non serve attendere la fine dei gradi di giudizio, la città ha bisogno di una guida che possa agire senza l’ombra della magistratura contabile sulle spalle”.