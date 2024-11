Ancora un incidente sull’A2 tra Altilia e San Mango d’Aquino: perde il controllo e si ribalta

- Advertisement -

COSENZA – Prima la Statale 107 Silana Crotonese in due punti, a Rende e Rovito; poi i due incidenti nel primo pomeriggio sull’Autostrada A2 del Mediterraneo. E ancora il tragico schianto a Pizzo e il violento impatto ad Isola Capo Rizzuto.

Pochi minuti fa, ancora una volta sull’autostrada A2. Secondo quanto emerso la conducente di una Citroen C3, una ragazza, per cause ancora in corso d’accertamento ma forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata. L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Altilia/Grimaldi e San Mango D’Aquino in direzione Sud. Fortunatamente per la giovane non ci sono state gravi conseguenze ma il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto personale Anas e Polstrada.