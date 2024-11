Due incidenti sull’A2 in poche ore, a Tarsia un’auto colpita da un camion e trascinata per 500 metri

- Advertisement -

COSENZA – Un incidente stradale si è verificato sull’Autostrada A2 del Mediterraneo poco prima dello svincolto di Tarsia Sud, in direzione Reggio Calabria. Secondo quanto emerso un’auto stava per immettersi sulla corsia di sorpasso quando è stata tamponata da un mezzo pesante che l’ha trascinata per circa 500 metri. Poi è riuscito a fermarsi sulla corsia d’emergenza. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente della vettura e il passeggero. Inoltre non si sarebbero verificati particolari disagi al traffico veicolare.

Sempre nel primo pomeriggio un altro incidente, anche in tal caso senza nessuna conseguenza per il conducente, si è verificato nei pressi dello svincolo per Lamezia Terme. Secondo quanto emerso una vettura, una Fiat Punto, all’atto di entrare nell’area di servizio avrebbe colpito la cuspide centrale dell’ingresso. Sul posto, in entrambi i casi, il personale di Anas.