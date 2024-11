Tragico incidente stradale: camper finisce fuoristrada e precipita oltre la ringhiera, una vittima

- Advertisement -

PIZZO (VV) – L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio a Pizzo, centro del vibonese nei pressi della chiesa dell’Immacolata. Secondo quanto ricostruito, il conducente di un camper avrebbe perso il controllo del mezzo e dopo aver abbattuto la ringhiera di delimitazione della strada è precipitato giù, fino a schiantarsi di lato sulla parte inferiore della strada che conduce alla Seggiola.

Per la persona alla guida del mezzo, un uomo di 65 anni di nazionalità ungherese, non c’è stato nulla da fare. La vittima era nel camper insieme alla moglie che è stata tratta in salvo ma è in stato di shock. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco.