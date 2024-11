Violento incidente sulla provinciale 45, tre persone ferite tra cui una bambina

- Advertisement -

ISOLA CAPO RIZZUTO (CS) – Ancora una incidente stradale oggi in Calabria. Lo scontro si è verificato intorno alle 13.30 sulla Strada Provinciale 45, nella zona di Sant’Anna, nel comune di Isola di Capo Rizzuto, centro della provincia di Crotone ed ha visto coinvolte, per cause in corso d’accertamento, due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Seicento. Tre in tutto, le persone che viaggiavano sulle auto, che sono rimaste ferite, due donne e una bambina.

Una donna, conducente di una delle vetture è stata aiutata ad uscire perchè rimasta intrappolata nell’abitacolo. Le tre persone ferite sono state poi trasportate in ambulanza all’ospedale di Crotone. Nella zona si sono verificati rallentamenti nel traffico. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.