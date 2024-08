A San Cosmo Albanese, la terza edizione della “Sagra del Fico”

SAN COSMO ALBANESE (CS) – La tradizione si rinnova per celebrare il frutto citato anche dall’Abate Gioacchino da Fiore: «Nientemeno più prezioso, e per la copia e per la perfezione egli è il raccolto dei fichi (…) nere, bianche, altre brune, altre rossaccie, tutte però così dolci, che filano dalla creduta bocca stille di miele, e come se per filarlo non bastasse una sola apertura sul capo, sovvente ancora si stracciano per i fianchi». Tutto pronto per la terza edizione della Sagra del Fico, in programma il 19 agosto a San Cosmo Albanese (Cs), manifestazione promossa dal Comune e dal Gal Sibaritide, che offrirà spunti di riflessione sul valore dei fichi, risorsa economica e sociale dell’intera provincia di Cosenza. Un prezioso patrimonio da valorizzazione attraverso un evento come quello in programma a San Cosmo Albanese, utile a far conoscere le caratteristiche di un frutto unico.

Il programma dell’evento: musica e intrattenimento

Si aprirà ufficialmente alle 18.30 all’Auditorium di San Cosmo Albanese con due Panel: il primo convegno dal titolo “Biodiversità, identità del territorio e del Gusto” è a cura di Gino Vulcano di Coldiretti. Il secondo Panel dal titolo “ Valorizzazione della Coltivazione del Fico” è a cura dell’agronomo Mario Reda.

Alle 20.30, nel Piazzale Santuario, gli stand enogastronomici offriranno percorsi di degustazione di prodotti tipici locali. Non mancheranno anche eventi musicali e intrattenimento con Shqiponjat, Castrum, artisti di strada e Fantasilandia: il parco divertimenti per bambini.

A portare i saluti istituzionali di Gianluca Gallo, assessore regionale all’agricoltura; Pasqualina Straface consigliera regionale; Damiano Baffa sindaco di San Cosmo Albanese; Arcangelo Minisci vice sindaco di San Cosmo Albanese; Antonio Pomillo, sindaco di Vaccarizzo Albanaese e presidente del Gal Sibaritide, ed Enrico Parisi, presidente provinciale Coldiretti Cosenza e delegato nazionale Coldiretti giovani imprenditori.