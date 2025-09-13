Frascineto: continuano le iniziative celebrative per Antonio Bellusci, oggi la presentazione dell’opera postuma

- Advertisement -

FRASCINETO (CS) – Continuano a Frascineto le iniziative celebrative per Protopopas, Antonio Bellusci, figura storica del mondo arbëreshe, venuto a mancare nel 2024. “È stato – afferma il sindaco della cittadina del Pollino Angelo Catapano -, uno dei personaggi più rappresentativi di quella fervida attività culturale che da sempre ha caratterizzato la comunità di Frascineto. Per l’occasione, l’amministrazione comunale, oggi 13 settembre, alle ore 18, presenterà l’opera postuma di Antonio Bellusci, “Epopea e Arbëresh Me Vjershe Arbërore”, a cura di Caterina Adduci.

Il momento, si terrà presso l’auditorium “A. Croccia”. Prenderanno parte tra gli altri, Giuseppe Graziano, consigliere della Regione Calabria, Nita Shala, ambasciatrice della Kosova in Italia, Vehbi Miftari, Capo della Missione Speciale della Kosova presso la Santa Sede, Anna Madeo, console onorario d’Albania in Calabria, Gabriel Sebastian Otvos e Vincenzo Carlomagno, rispettivamente parroci di Frascineto e Eianina, Isak Shema, accademico dell’Università di Prishitina, Musa Jupolli e Mentor Taci, presidente e segretario LKSHM, Ornela Radowicka, direttrice Centro Ricerche Giorgio K. Skanderbek, Shqipe Bytici, poetessa e Tommaso Bellusci, direttore Biblioteca “A.Bellusci”.

I lavori, saranno introdotti dal primo cittadino, Angelo Catapano e coordinati da Caterina Adduci, delegata alle politiche culturali del Comunedi Frascineto. Interverrà Gezim Muriqui, artista realizzatore della statua in onore di Antonio Bellusci.