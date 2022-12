Castrovillari, un riconoscimento per le migliori imprese del territorio

COSENZA – E la magia del Natale è giunta all’asilo nido comunale della città, gestito dalla Società Cooperativa Raggio di Sole, con un messaggio che è diventato un desiderio comune di accoglienza, comprensione e solidarietà.

“Nessuno a Natale dovrà mai più sentirsi escluso” questo il pensiero d’amore di questa splendida esperienza che ha visto coinvolti bambini, genitori e nonni, in uno scenario caratteristico e magico. Il presepe vivente realizzato ed allestito interamente dal personale dell’asilo nido comunale Raggio di Sole Onlus; Sara Cassano, Jessica Barone, Francesca Palma, Luisa Mirafiore, Adelelucia Sansone, Donatella Serpa, Renata Testa, Stefania Semaforico, ha ricevuto numerosi consensi anche grazie alla presenza straordinaria di Babbo Natale, il suo amico Elfo e l’intervento musicale del maestro Paolo Cassano che ne ha allietato la visita con eleganza e grande professionalità.

In occasione dell’evento sono stati raccolti doni per le famiglie più fragili del territorio che mai come in questo periodo hanno bisogno di calore e sostegno. Presenti all’evento, il sindaco della città di Paola Giovanni Politano e l’intera amministrazione comunale, unitamente al responsabile delle pubbliche relazioni della Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus, Nicola Caprio.

“Il presepe è simbolo di universalità che unisce grandi e piccini – ha dichiarato Nicola Caprio – Un simbolo importante che ricorda la bellezza del creato e che consente di respirare l’atmosfera natalizia. Ed è proprio per Natale che come azienda, abbiamo lanciato il progetto “Non solo a Natale”, che ha coinvolto tutte le strutture gestite da noi lungo il territorio nazionale. Un progetto di integrazione, per donare un gesto di solidarietà a chi ne ha più bisogno, specie in questo determinato momento storico. Da ultimo e non per ultimo, ha dichiarato Caprio – voglio rivolgere un sentito grazie a nome di tutta la Cooperativa Raggio di Sole, al personale del nido per la splendida manifestazione realizzata”. L’emozione e l’entusiasmo di bambini e presenti hanno scaldato il cuore per un augurio di buon Natale in un girotondo di amore e complicità.