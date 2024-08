Terremoto 5.0, inviate squadre a Pietrapaola in via precauzionale: “prociv subito operativa”

COSENZA – Terremoto di magnitudo 5. 0 è stato registrato nel Cosentino. Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’epicentro del sisma è stato registrato a 3 km a ovest da Pietrapaola a una profondità di 21 km. La direzione regionale vigili del fuoco Calabria, a scopo precauzionale, ha disposto l’invio nella zona dell’epicentro (Pietrapaola) di alcune squadre del comando di Crotone e del Comando di Cosenza. Al momento non si registrano danni considerevoli. In alcune case il terremoto ha causato la caduta di oggetti.

La scossa è stata chiaramente avvertita fortissima a Cosenza e provincia. Segnalazioni sono arrivate anche dalla Puglia, in particolare da Taranto, Bari e Brindisi, e dalla Sicilia. Non risultano danni né chiamate di emergenza alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Alle ore 21:51 è stata registrata una seconda scossa di assestamento, di magnitudo 2.3, a 8 minuti dalla prima, sempre con epicentro a Pietrapaola e profondità 28 chilometri.

Occhiuto:”prociv subito operativa”

”Forte scossa di terremoto di magnitudo 5 con epicentro a Pietrapaola, nel cosentino, ma avvertita in tutta la Calabria. Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione. La macchina della Protezione Civile regionale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando – anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia – eventuali danni a persone o cose”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.