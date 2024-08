Trema la terra nel Cosentino, terremoto di magnitudo 5.0: epicentro Pietrapaola. Paura a Cosenza

COSENZA – Paura nel cosentino per una forte scossa di terremoto registrata alle 21:43.Un terremoto di magnitudo 5.0. Epicentro Pietrapaola sullo jonio. Secondo le rilevazioni dei sismografi il terremoto è avvenuto ad una profondità di 21 chilometri. La scossa, durata diversi secondi, è stata chiaramente percepita in tutta la zona nord e centro della Calabria da Cosenza fino a Vibo Valentia. Avvertito in maniera forte nell’Area urbana di Cosenza e in tutta la provincia.

Tantissima la paura. La gente è scesa in strada soprattutto in prossimità dell’epicentro e nei comuni dello jonio cosentino. Al momento non si registrano danni considerevoli. In alcune case il terremoto ha causato la caduta di oggetti.