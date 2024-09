COSENZA – Circolazione ferroviaria sospesa tra Sibari e Crotone dal 16 settembre 2024 al 19 gennaio 2025. È quanto comunica RFI in vista degli interventi di upgrade tecnologico e per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Jonica propedeutici all’attivazione del sistema ERRTMS European Rail Transport Management System), , lo stesso adottato sulle linee alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Oltre a prestazioni più elevate, l’ERTMS permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento. Proprio per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni tra Sibari e Crotone per ben 4 mesi.

l valore complessivo degli investimenti ammonta a circa 60 milioni di euro finanziati anche con fondi PNRR: 56 milioni per l’installazione del sistema ERTMS su complessivi 172 km di linea Sibari – Catanzaro, e 4 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Lavori di manutenzione e potenziamento lungo tutta la linea

Parallelamente saranno effettuati interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale lungo la linea, in particolare a ponti, sottovia, binari, e il rinnovo dei deviatoi nelle stazioni di Gabella, Torre Melissa e Strongoli. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione è disponibile nelle stazioni e sui siti web di RFI e Trenitalia.

Riprogrammazione del servizio con bus tra Sibari e Crotone.

Il treno Intercity con la Puglia sarà instradato sulla Tirrenica, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Sibari e Catanzaro Lido è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, sono ammessi i cani guida e quelli di piccola taglia negli appositi trasportini.