Corigliano Rossano: alimentava il negozio di surgelati rubando l’energia elettrica, arrestata

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I carabinieri con il supporto dei tecnici della E-Distribuzione hanno eseguito ieri, l’arresto in flagranza del reato di una 63enne, titolare di un noto esercizio commerciale adibito alla rivendita di prodotti surgelati, con l’accusa di furto aggravato e continuato di energia elettrica.

Nel corso del controllo all’attività la verifica si è incentrata anche sui consumi di energia elettrica risultati irrisori, che di certo non si conciliavano con le numerose postazioni per la refrigerazione installate nel negozio. Per questa ragione è stato richiesto l’intervento dei verificatori della E-Distribuzione che, dopo gli approfondimenti tecnici del caso, hanno potuto stabilire che era stato effettuato una sorta di «by pass» del contatore dove, invece, dovevano essere annotati i kilowatt consumati. Gli stessi operatori della società di gestione della rete elettrica hanno potuto accertare che nell’ultimo anno l’esercizio commerciale aveva eluso le forniture elettriche per un corrispettivo di diverse migliaia di euro. La donna è stata posta ai domiciliari.