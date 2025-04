Parking Card, Incarnato: “Con il nuovo sistema quasi un terzo dei rilasci di un intero anno”

- Advertisement -

COSENZA – Dopo le iniziali difficoltà dovute alle modifiche del procedimento, che la settimana scorsa aveva visto soprattutto gli utenti più anziani in difficoltà. l’assessore all’Urbanistica ed alla Digitalizzazione del Comune di Cosenza, Pina Incarnato, traccia un primissimo bilancio.

“In appena 10 giorni – fa sapere la delegata del sindaco Caruso – sono state concesse 1.255 autorizzazioni di parking card, con tempi di risposta compresi tra le 24 e le 48 ore. Un dato che assume ancora più rilievo se confrontato con il totale delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’intero anno precedente: nel 2024, infatti, le parking card erano state circa 4.000. Questo significa che in soli 10 giorni il nuovo sistema ha già gestito quasi un terzo delle autorizzazioni di un intero anno, garantendo velocità, efficienza e tracciabilità. Sono questi dati importanti ed incentivanti. Anche il sindaco Franz Caruso prosegue l’assessore – ha seguito passo passo l’evolversi della situazione che, per come detto, dopo una normale fase di rodaggio e di assestamento, sta ora proseguendo in maniera del tutto regolare e soddisfacente, smentendo di fatto le critiche seguite alla partenza di un servizio innovativo che abbiamo voluto offrire ai nostri concittadini, ritenendolo indispensabile per trasformare Cosenza in quella smart city ipotizzata nel programma del sindaco Franz Caruso, che intendiamo realizzare”.

Ed ancora: “Il nuovo servizio digitale per la gestione delle parking card – conclude l’assessore Incarnato – rappresenta un altro tassello importante da aggiungere al mosaico della transizione digitale che abbiamo iniziato a costruire con fatica e consapevoli che i nostri concittadini devono essere supportati e sostenuti nell’accogliere queste novità fondamentali per la modernità. Supporto e sostegno che, per quanto ci riguarda, non è mai mancato, come, appunto, nel caso delle parking card. Per accompagnare, infatti, questo processo di digitalizzazione presso l’ufficio URP comunale sono stati inseriti due punti di facilitazione digitale che aiutano quanti sono meno avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie”