«Statale 106, si spendono 30 mln mentre Salvini poteva investire in progetti già pronti»

REGGIO CALABRIA – “I progetti di fattibilità tecnica ed economica per il tratto reggino della Statale 106, per un importo di 30 milioni di euro, sono l’ennesima conferma dello spreco di denaro pubblico. Un annuncio che, ancora una volta, si rivela privo di concretezza, in quanto arriva a più di 20 anni di distanza da progetti precedenti, come quello relativo al 5° Megalotto, mai completati per mancanza di fondi”.

Ricordiamo infatti che già dal 2006, e quindi da ben 19 anni, i progetti per il miglioramento e ammodernamento della Statale 106 giacciono nei cassetti del Ministero dell’Ambiente, bloccati dalla carenza di fondi. A distanza di decenni, non solo non sono stati completati, ma vengono riproposti in un ciclo senza fine, con costi che non risolvono i reali problemi della regione.

Se il Ministro Salvini avesse avuto davvero a cuore la modernizzazione della Statale 106, avrebbe potuto investire direttamente in un progetto già pronto, che prevede l’ammodernamento del tratto da San Gregorio (Km 7+700) fino allo svincolo di Melito di Porto Salvo (Km 30+400) per un valore di un miliardo di euro. Invece, il Governo ha scelto di dedicare 15 miliardi di euro alla realizzazione di soli 3 chilometri di ponte sullo Stretto, una scelta che non solo esprime una chiara visione di priorità sbagliata, ma una totale mancanza di rispetto per la sicurezza e il benessere della comunità reggina.

L’On. Minasi, invece di offrire dichiarazioni vuote, farebbe bene a recarsi a Caulonia, dove potrà chiedere ai cittadini cosa pensano del progetto che il Ministro Salvini ha scelto di imporre. Gli abitanti di questa regione non hanno bisogno di ponti, ma di infrastrutture moderne e sicure, in grado di garantire la loro sicurezza e quella dei loro figli.

L’On. Minasi dovrebbe anche farsi un giro lungo la Statale 106 per constatare con i propri occhi il grave stato di abbandono in cui versa l’attuale tracciato. Un tracciato privo di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza alcuna programmazione di messa in sicurezza urgente. In particolare, il Ponte dell’Amendolea, che da oltre tre anni è oggetto di lavori incompleti, è un altro chiaro esempio di incuria e incompetenza. È fondamentale che l’On. Minasi, insieme al Ministro Salvini, intervengano per rimuovere quei dirigenti di Anas Spa che sono stati nominati durante il Governo Giallo-Verde, incapaci di completare interventi urgenti per la sicurezza dei cittadini.

Infine, è vergognoso che negli ultimi cinque anni la Statale 106 in provincia di Reggio Calabria abbia fatto registrare ben 35 vittime: 4 nel 2020, 7 nel 2021, 4 nel 2022, 7 nel 2023 e 13 nel 2024. La sicurezza delle persone non può essere un argomento di secondaria importanza. Chiediamo all’On. Minasi di riflettere su questi numeri e di agire, insieme al Ministro Salvini, per invertire una tendenza che sta costando troppe vite. È ora di passare dalle parole ai fatti. I cittadini della Locride e di tutta la regione Calabria meritano interventi concreti e urgenti, non progetti eternamente rinviati e promesse vuote.