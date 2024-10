Caloveto, dopo l’alluvione del 2022 partono i lavori tra Via S. Antonio e la statale 531

CALOVETO (CS)– Dopo l’alluvione del 2022 – che colpì la fascia ionica cosentina – partono i lavori di messa in sicurezza su Via S.Antonio. L’intervento viene realizzato attraverso l’ottenimento di un finanziamento regionale ad hoc di 100mila euro.

A darne notizia è il Sindaco Umberto Mazza sottolineando che prosegue l’attenzione, il monitoraggio e l’intervento puntuale dell’Amministrazione Comunale su tutta la viabilità comunale interna e di collegamento col borgo. I lavori partono dall’imbocco che interseca Via S.Antonio con la SS 531 e proseguono per circa 600 metri. Per tale ragione sarà interrotta la viabilità fino alla fine dell’intervento in corso, usando in alternativa la Strada Provinciale 251