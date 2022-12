PRAIA A MARE (CS) – Praia a Mare è straordinaria sempre, Natale compreso. E’ il claim allegro e vivace per presentare “Praia Straordinaria 2022”, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale del centro tirrenico e in programma da mercoledì 7 a sabato 10 dicembre prossimi. Unire momenti di intrattenimento con attività culturali, di coinvolgimento della popolazione nell’amministrazione della cosa pubblica e di marketing territoriale a Praia a Mare. Questo lo scopo dell’iniziativa che vanta numerosi appuntamenti per ogni giorno di programmazione. E nomi di spicco e forte richiamo di pubblico: da Nino Frassica a Beppe Convertini, da Pippo Pelo a Giovanni Cacioppo e Nello Iorio.

Alla manifestazione sono inoltre associati incontri partecipativi, spazi espositivi, momenti di sport a tema ambientale e un omonimo premio per personalità che contribuiscono a rendere Praia Straordinaria.

“Forse non si era mai visto un periodo natalizio così ricco di eventi, almeno io non ne ho memoria – ha commentato il primo cittadino Antonino De Lorenzo –. Questo non è un vanto, ma semplicemente l’esecuzione di quanto programmato per la nostra cittadina. Mentre mandiamo avanti tutto il resto – ha aggiunto De Lorenzo –, prestiamo la necessaria attenzione al concetto ‘Praia città di eventi’, puntando a incrementare l’afflusso di visitatori in tutti i periodi dell’anno possibili”.

L’evento Praia Straordinaria è finanziato dal Piano di Azione Coesione con il contributo della Regione Calabria e sotto l’egida di Calabria Straordinaria, progetto-quadro di comunicazione strategica e riposizionamento nazionale e internazionale dell’immagine complessiva della regione.

“La progettazione di questa prima edizione – spiega il promoter e direttore artistico, Christian Merli – è un test per tutti: per l’amministrazione e il personale comunale, per la squadra organizzatrice, assemblata con professionalità locali dal settore grafica e comunicazione a quello tecnico a servizio degli eventi e, di certo, anche per il tessuto economico e civico di Praia a Mare, ampiamente coinvolti in questa idea. Per tutti, l’obbiettivo è storicizzare la manifestazione e ripeterla nel tempo”.