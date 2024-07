Aumenta la popolazione, aumentano i problemi della sanità

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il mese di agosto è praticamente arrivato e, si sa, la popolazione aumenta in maniera significativa e, di conseguenza, le esigenze. Soprattutto nel settore sanità. Sulla costa ionica cosentina, quindi, c’è grande preoccupazione perchè, se anche negli altri mesi dell’anno non sempre si riescono a garantire prestazioni adeguate alle esigenze dei cittadini, i timori aumentano quando bisogna far fronte ad un numero di potenziali utenti in crescita.

Le preoccupazioni sono relative allo Spoke di Corigliano Rossano, composto dal “Compagna” di Corigliano e dal “Giannettasio” di Rossano. L’atavica carenza di personale, con medici e infermieri, che, giustamente, in questo periodo, vanno in ferie, crea comunque una situazione di difficoltà.

La speranza è che le nuove assunzioni possano dare una mano a tutto il sistema sanitario ed anche a questo presidio. In questo momento, però, anche i lavori, quelli in corso e quelli effettuati nelle due strutture ospedaliere, rischiano di creare ulteriori disagi.

A proposito di carenza di personale, al “Compagna” di Corigliano il reparto di Psichiatria vive un momento non semplice; quì mancano soprattutto gli infermieri, un numero praticamente dimezzato rispetto a quanti dovrebbero essere. In casi come questi si cerca di andare avanti, con grande sacrificio, per coprire le esigenze del reparto a 360 gradi con turni eccessivi. Ed a rischio c’è la qualità delle prestazioni.