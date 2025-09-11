HomeCalabria

Incentivi al ripopolamento, Straface: «Casa Calabria 100 parte di un disegno ampio»

La consigliera regionale affronta il problema della desertificazione dei borghi, emergenza di cui la Calabria soffre molto. In campo con Occhiuto ed il centro destra molte misure a sostegno delle aree interne: "Stiamo dimostrando che la Calabria può crescere"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – “Non un annuncio estemporaneo, ma l’indicazione chiara di un percorso virtuoso già sperimentato in regioni modello come il Trentino e che oggi viene rilanciato in Calabria con risorse certe e una visione di sviluppo. Con Casa Calabria 100, il presidente Roberto Occhiuto prosegue e rafforza una strategia che guarda alle aree interne e ai borghi come cuore della rinascita della nostra terra”. Queste le parole della consigliera regionale Pasqualina Straface che parla della desertificazione dei borghi, emergenza nazionale che riguarda in modo drammatico la Calabria.

A differenza di chi si limita a denunciare, precisa la Straface, “con il presidente Occhiuto in questi quattro anni abbiamo già scritto una pagina diversa: risorse europee mirate, bandi dedicati all’entroterra, incentivi al ripopolamento e, per la prima volta, un assessorato ad hoc per le minoranze linguistiche. È un’attenzione senza precedenti che oggi si arricchisce di un nuovo tassello. Il progetto annunciato in questi giorni si fonda sulla revisione del quadro comunitario che consente di destinare risorse ingenti al diritto all’abitare: fino a 100.000 euro per chi deciderà di trasferirsi e ristrutturare casa nei comuni delle aree interne”.

“Una misura che non nasce dal nulla, ma che si inserisce in un disegno più ampio che ha già visto la Regione Calabria investire su bandi dedicati ai borghi, sul sostegno alle comunità linguistiche storiche e sulla valorizzazione del patrimonio identitario dell’entroterra. In questi anni – aggiunge Straface – abbiamo dimostrato che la Calabria non è condannata allo spopolamento. Lo abbiamo fatto sostenendo i giovani con strumenti innovativi come Yes I Start Up Calabria, il percorso di formazione e accompagnamento che ha dato a migliaia di ragazzi l’opportunità di aprire un’attività imprenditoriale a 1.300 di loro, restando nella propria terra”.

“Un’esperienza di successo che ha registrato numeri straordinari, facendo scuola anche a livello nazionale. Oggi, grazie a questo percorso, non solo sono nate migliaia di nuove attività imprenditoriali ma queste hanno generato oltre 3.000 posizioni reddituali e contributive con ricadute occupazionali dirette e indirette. Sono scelte, insomma, che hanno letteralmente bloccato i nostri ragazzi alle stazioni, pronti a partire con le valigie in mano, convincendoli a rimanere, a costruire futuro qui. Oggi, – aggiunge la consigliera regionale – con Casa Calabria 100, questa stessa filosofia si applica alle case, alle famiglie e ai territori delle aree interne”.

“Mentre altri si limitano a fare polemiche – conclude Straface – noi costruiamo. Non servono Cassandre del disfattismo, servono politiche coraggiose e concrete. Con Occhiuto, Forza Italia e il centrodestra stiamo dimostrando che la Calabria può crescere, e lo fa partendo dai borghi, dalle aree interne e dalle comunità più autentiche. Perché questa è la Calabria che Cresce, questa è la Calabria che Amo”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Bossio_Occhiuto_casa-100

Bruno Bossio: «100mila euro per ripopolare i borghi? Occhiuto sblocchi progetti di social housing»

Calabria
COSENZA - "Il ripopolamento dei borghi è materia seria e complessa e non si può affrontare come se si stesse presentando un evento o...
Elly-Schlein-e-Pasquale-Tridico

Schlein in Calabria per sostenere Tridico: «Si sta calpestando il diritto alla salute, non...

Calabria
POLISTENA (RC) - "Non possiamo accettare che la gente in Calabria rinunci alle cure nella sanità pubblica e sia costretta a recarsi nel privato....

Furto di energia elettrica a Falconara Albanese, imputata prosciolta: Enel non aveva presentato querela

Provincia
PAOLA ALBANESE (CS) - "In riforma della sentenza emessa il 20 novembre 2023 dal Tribunale di Paola appellata da E.S., dichiara non doversi procedere...
cannabis-vibo

Scoperta nel bosco una ‘cattedrale verde’: sequestrate oltre 1600 piante di cannabis

Calabria
REGGIO CALABRIA - Una “cattedrale verde” della droga da oltre 1600 piante di cannabis è stata scoperta dai carabinieri della Stazione di Dinami e...
Minenna_Tridico

Fondi Ue, Minenna contro Tridico: «Calabria in linea con target, parla senza conoscere dati»

Calabria
COSENZA - “L’affermazione del candidato alla presidenza alla Regione, Pasquale Tridico, secondo cui la Calabria è fanalino di coda nella spesa dei fondi Fesr...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37314Area Urbana22409Provincia19884Italia8029Sport3867Tirreno2945Università1462
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Rete ferroviaria Gallo Tridico
Calabria

Rete ferroviaria in Calabria, Gallo a muso duro contro Tridico: «Non...

CATANZARO - “La campagna elettorale del professor Tridico è tristemente piegata all’uso distorto della realtà. Catapultato, suo malgrado, in Calabria dopo essere stato lontano...
San Giovanni in Fiore Parko Fiore
Provincia

San Giovanni in Fiore, 100 mila euro per il Parko Fiore....

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Un parcheggio moderno, ordinato e sostenibile, arricchito da spazi verdi, arredi urbani, fontana pubblica e percorsi pedonali. Si...
Calabria

Rissa tra giovani con spedizione punitiva, scattano fogli di via, daspo...

TROPEA (VV) - Una violenta rissa si è verificata lo scorso 25 agosto in un noto locale della Costa degli Dei che ha coinvolto...
Congi accesso atti
Cosenza

Caso Congi, Baldino e Tavernise depositano l’accesso agli atti in Regione:...

CATANZARO - "La famiglia Congi e l'opinione pubblica hanno diritto di sapere cosa non ha funzionato quel maledetto giorno. Per questo abbiamo depositato una...
Area Urbana

Cosenza, la Comunità Regina Pacis compie 40 anni. Al via il...

COSENZA - La Comunità Regina Pacis, associazione fondata dal sacerdote don Dante Bruno, compie 40 anni. Per festeggiare questo traguardo così importante sono in...
Camping Le Giare
Calabria

Tragedia al camping Le Giare, 25 anni dopo. Fiorita: «Dolore in...

CATANZARO - Sono trascorsi 25 anni dall'alluvione che nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2000, a Soverato, distrusse il campeggio Le...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA