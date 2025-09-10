HomeCalabria

«Il mio primo progetto? ‘Casa Calabria 100’: fino a 100mila euro per vivere nei borghi calabresi»

Così Roberto Occhiuto in un post su Facebook "il primo progetto che farò partire dal prossimo 7 ottobre sarà quello di dare fino a 100mila euro per acquistare e ristrutturare delle abitazioni nelle aree interne della Calabria, quelle che si stanno spopolando»

COSENZA – «Sto correndo come un pazzo in tutte e 5 le province calabresi, però per un attimo mi sono fermato. Nelle ultime settimane vi ho parlato di tutte le cose che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni, oggi no. Oggi voglio parlarvi di una delle prime cose che farò dal 7 di ottobre, e questa volta non è una mia idea. È un’iniziativa che ho letto qualche tempo fa sulla stampa, riguarda il Trentino che ha dato degli incentivi a quelli che vogliono trasferirsi nei borghi del Trentino».

Fino a 100mila euro di bonus per le case nei borghi calabresi

Così il presidente dimissionario (e prossimo candidato del centrodestra) della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui suoi social. «Faremo la stessa cosa in Calabria, si chiamerà ‘Casa Calabria 100’, perché daremo fino a 100mila euro per acquistare e ristrutturare delle abitazioni nelle aree interne della Calabria, quelle che si stanno spopolando. Quando ho letto di questa iniziativa del Trentino era maggio, non potevamo farlo perché non avevamo le risorse. Oggi invece le abbiamo perché qualche giorno fa è stato depositato il nuovo regolamento per la revisione di medio periodo delle risorse dell’Unione europea, e si è deciso che si possono spendere o per il ReArm, e a noi questo non interessa, o per l’idrico, e infatti spenderemo molte risorse per l’idrico in Calabria, oppure per il social housing, cioè per il diritto all’abitazione».

Casa Calabria 100

«Allora ho pensato di destinare una parte consistente di queste risorse per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni nelle aree interne della Calabria, nelle aree soggette a maggiore spopolamento. Quindi daremo un incentivo fino a 100mila euro per acquistare una casa in un comune di un’area interna a tutti quelli che trasferiranno la propria residenza in questi comuni. Praticamente diremo al mondo che la Calabria dà un incentivo a chi decide di vivere nella Regione più bella del mondo» ha concluso Occhiuto.

