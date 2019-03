Due scosse di terremoto in Calabria, una dietro l’altra

Il primo evento sismico si √® verificato alle 6.33. Pochi minuti dopo, un’altra scossa di magnitudo meno intensa

VIBO VALENTIA – La scossa di terremoto di magnitudo 3.3 √® stata registrata dai sismografi alle 6:33 in Calabria in provincia di Vibo Valentia. A questo primo evento sismico √® seguita subito dopo da una replica di magnitudo 2.5 ad una profondit√† di 21 km. In tal caso l’epicentro √® stato a Mileto, sempre nel vibonese. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il primo sisma invece, ha avuto ipocentro a 33 km di profondit√† ed epicentro 3 km a sud di Francica (Vv). Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.