Rende: tra Vallone e San Pietro rifiuti abbandonati e cuccioli randagi

RENDE – Ancora una volta rifiuti abbandonati e oggi, anche la presenza di due cuccioli di cane all’intersezione tra via Vallone e Via San Pietro nel comune di Rende, la strada che porta da contrada Cutura al centro storico e al cimitero. “Chiedo l’intervento immediato da parte di chi di competenza, trattandosi appunto di cuccioli. La zona è inoltre fortemente invasa da rifiuti di ogni genere abbandonati da ignoti, sia sui lati della strada sia nel greto del torrente adiacente”.

Installare foto trappole

Il cittadino che abita nella zona, chiede la “pulizia urgente dell’area da parte di chi di competenza e l’installazione di foto trappole o di videocamere per individuare i soggetti attivi del reato (legge 137/2003) e/o a scopo di deterrenza. Faccio presente che è stato già chiesto di intervenire per l’abbandono di rifiuti già tramite PEC, una del 5 Maggio 2024 e una del 1 Giugno 2024 ma non è stato compiuto nessun intervento dopo 126 giorni, lasciando la zona invasa dai rifiuti ed in condizioni igieniche inaccettabili”.

Il residente che ha scritto alla nostra redazione sottolinea di aver “informato le autorità”, e che riterrà “responsabile chi di dovere non avrà proceduto con urgenza ad espletare le necessarie azioni che gli competono”.