Rende: abbandono illecito di rifiuti, dal piatto doccia ai pezzi di autovettura a centro strada

RENDE – Ennesima segnalazione da parte di un cittadino che risiede nella zona, il quale uscendo o tornando a casa, si è imbattuto, come in numerose precedenti occasioni, nell’abbandono di rifiuti per strada e nel greto del torrente di Via/Contrada Vallone di Rende, ad iniziare dall’intersezione con Via San Pietro in corrispondenza dei cartelli indicativi stradali “La Turritella” e “Il Casale dell’Ingegnere.

“Nel caso si configuri un abbandono di rifiuti lungo una strada comunale i rifiuti acquistano la qualificazione di rifiuti urbani “ex lege”, per effetto della generica classificazione data dall’art. 184, c. 2, lett. d), D.L.vo 152/06, secondo cui: “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi” sono rifiuti urbani. In tal caso si deve ritenere che alla rimozione sia deputato il Comune (o per esso il gestore incaricato alla raccolta dei rifiuti urbani)”.

Trattandosi quindi di rifiuti urbani e che inquinano l’ambiente si chiede la rimozione immediata, la bonifica del territorio interessato ed inquinato, l’individuazione dei responsabili con opportuni metodi di vigilanza delle zone. Si ricorda che già in passato sono state inviate segnalazioni analoghe tramite PEC ma la zona resta ancora alla mercé di maleducati nonché soggetti anonimi che violano la legge e danno dei problemi agli altri cittadini con il loro comportamento. Avere questo stato di cose non è chiaramente accettabile né in termini di civiltà nè di salute.