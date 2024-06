Protesta per la pista ciclabile a Rende, si apre uno spiraglio per i commercianti

RENDE (CS) – I commercianti di Rende non ci stanno. Il tema è sempre quello della pista ciclabile nel tratto di strada compreso fra via Verdi e via Volta, che andrebbe a penalizzare le stesse attività commerciali, eliminando parcheggi e generando un aumento del traffico nella zona. Secondo i commercianti inoltre, la realizzazione della pista in quella zona creerebbe rischi anche per la sicurezza degli stessi ciclisti. Motivi per cui gli esercenti hanno chiesto una variante al progetto per modificare il tracciato. Qualche giorno fa l’inizio dei lavori, che proseguono e che passano anche per l’abbattimento di un albero.

Oggi una delegazione di commercianti, insieme ai legali, si è recata in Comune dove è stata ricevuta dai rappresentanti dei commissari. Nel corso dell’incontro sono state chiarite le diverse posizioni. E sarebbe emersa anche un’apertura: i commercianti, infatti, potranno incaricare un tecnico per proporre una variante al progetto originario approvato dall’amministrazione Manna. Il vincolo, però, è riuscire a restare nei parametri economici previsti nel progetto originario perché non ci sarebbero fondi aggiuntivi. Un piccolo spiraglio si apre per i commercianti. Ma tutto passa, ora, dalle mani dei tecnici.