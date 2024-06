Pista ciclabile a Rende, partono i lavori fra le proteste dei commercianti

RENDE (CS) – Sono iniziati stamattina a Rende i lavori per realizzare la pista ciclabile nel tratto di strada compreso fra via Verdi e via Volta.

All’avvio dei lavori presenti anche i commercianti della zona che chiedono uno spostamento della pista per diverse motivazioni. Il progetto attuale, realizzato dalla precedente amministrazione comunale, secondo i commercianti della zona, non garantirebbe la sicurezza degli stessi ciclisti e penalizzerebbe le attività commerciali poiché molti parcheggi verrebbero cancellati e poiché, in conseguenza del restringimento della carreggiata, il traffico aumenterebbe.