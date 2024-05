Ciclovia a Rende, la protesta dei commercianti: «non è adeguata alla zona» – VIDEO

RENDE (CS) – La pista ciclabile, voluta dall’ex amministrazione comunale di Rende, non piace ai commercianti, che la ritengono non adeguata alla zona, sia per quanto concerne l’utilità nei confronti delle loro attività, sia per la sicurezza dei cittadini.

La pista ciclabile in questione dovrà sorgere fra via Verdi e via Volta in un tratto, quindi, decisamente trafficato e caratterizzato dalla scarsa presenza di parcheggi, ma di tante attività commerciali. I commercianti della zona si sono ritrovati per fare il punto della situazione: dalla riunione è arrivato un no deciso a questa proposta, ma non un “no” alla ciclovia in senso assoluto.

I commercianti, infatti, hanno preparato una proposta alternativa: si tratterebbe, in buona sostanza, di spostare la ciclovia di qualche metro in un’area che non andrebbe a ridurre i parcheggi, a danneggiare le attività commerciali e a mettere a rischio la sicurezza di chi la percorre.