Lutto nel giornalismo calabrese. Morto a Cosenza Santi Trimboli, ex giornalista della TGR Calabria

Giornalista appassionato e voce storica dello sport calabrese, ha raccontato per la RAI da Cosenza politica e calcio con professionalità e rigore, diventando un punto di riferimento per colleghi e telespettatori

COSENZA – La redazione della TGR Rai Calabria piange la scomparsa di Santi Trimboli, giornalista che ha segnato un pezzo importante della storia dell’informazione regionale pubblica. Santi Trimboli, 80 anni è morto a Cosenza. Vicecaporedattore della testata e volto noto del Tg regionale, è stato per anni protagonista di “90° Minuto” e delle principali trasmissioni sportive della Rai. da “Tutto il calcio minuto per minuto”, a “Stadio Sprint”, da “90° Minuto” alla “La Domenica Sportiva”.

La sua carriera giornalistica iniziò presto, con le collaborazioni al Corriere del Giorno di Taranto e a La Gazzetta del Sud per poi diventare caposervizio al Giornale di Calabria. Ha lavorato come addetto stampa della Figc Calabria, collaborato con La Stampa di Torino ed è stato corrispondente del Corriere dello Sport.

Dal 1973 giornalista professionista, per 25 anni ha prestato servizio nella sede Rai della Calabria di Cosenza, seguendo i più importanti avvenimenti della Regione: celebri le sue dirette durante le visite istituzionali, tra cui quella dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Parallelamente ha collaborato con le testate nazionali del servizio pubblico: da “Tutto il calcio minuto per minuto” con i collegamenti dagli stadi di Catanzaro, Cosenza e Crotone, fino a “Stadio Sprint”, “La Domenica Sportiva” e i nove campionati della Reggina in Serie A raccontati a “90° Minuto”.

Santi Trimboli una vita al servizio della RAI in Calabria

Non solo cronista, ma anche docente: nel 2014 ha insegnato Etica della comunicazione e Sistema dei mass media nel master di secondo livello in management del turismo e del turismo residenziale all’Università della Calabria. Numerosi i riconoscimenti ricevuti nel corso della carriera, testimonianza di una professionalità sempre riconosciuta. Il giornalista nel 2016 aveva scritto e presentato il suo libro ‘La mia Rai (editrice Pellegrini), nel quale ha raccontato la storia della Rai in Calabria e la storia della Calabria attraverso la Rai, focalizzandosi in special modo sul periodo 1985-2010. Diversi i premi ottenuti nella sua lunga carriera da giornalista. “La TGR Calabria si stringe con affetto attorno ai familiari, ricordando un collega appassionato, competente e generoso, che ha fatto dello sport e dell’informazione la sua vita“.

