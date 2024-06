Inaugurato il Parco del Benessere: polmone verde in centro città. Caruso «è di tutti rispettatelo»

COSENZA – Con il taglio simbolico del nastro da parte del Sindaco Franz Caruso è stato inaugurato ufficialmente il Parco del Benessere Jole Santelli di viale Mancini. Il polmone verde nel cuore della città, rimasto un cantiere fantasma per oltre 4 anni, è già fruibile da diverse le realtà che si incontrano lungo il suo percorso: dagli sportivi che scelgono di fare una corsa o di utilizzare le varie attrezzature che si incontrano sul viale tra una corsetta e l’altra, alle famiglie con bambini o ai proprietari degli amici a quattro zampe.

Sono presenti i campi da Padel, quello per il calcetto, campi di basket e pallavolo, per il più “americano” skateboard fino all’area per gli appassionati di ping-pong. Numerosi anche i ciclisti che invece animano il percorso ciclabile che fanno da sfondo agli amici a quattro zampe che vivono e approfittano anche loro della serenità di un’area green. Sono presenti anche aiuole, alberi, panchine e la grande fontana-vasca e gli zampilli che di notte si illuminano con svariati colori, grazie a un sistema elettronico che permette anche di riciclare la stessa acqua. Dopo l’inaugurazione ufficiale di questa mattina, seguiranno gli eventi sportivi organizzati dal CONI in occasione della Giornata Nazionale dello Sport. Questa sera alle 19.30, lo stesso sindaco darà avvio alle iniziative musicali con degustazioni gratuite dei prodotti gastronomici della tradizione cosentina.

Parco del Benessere: lo stoccata di Mario Occhiuto

Sull’inaugurazione del Parco intitolato a Jole Santelli non sono mancate le polemiche da parte dell’opposizione che ha rivendicato l’opera opera di Mario Occhiuto. Lo stesso senatore ed ex Sindaco di Cosenza si è detto felice “che finalmente si faccia l’inaugurazione del Parco del Benessere Jole Santelli all’interno di Viale Mancini” ma si è detto altrettanto sorpreso “di non essere stato invitato”. “È interessante notare come il parco, una volta considerato in contrasto con l’attuale visione di sviluppo della città, ora venga celebrato come un successo” ha scritto in un post su Facebook qualche giorno fa, ribadendo che “questo parco non è solo un simbolo del nostro impegno a trasformare Cosenza in una città più verde e vivibile e a misura di pedone, ma rappresenta anche la perseveranza contro le visioni che favoriscono il ritorno a un modello di città dominato dalle auto. Spero che nel futuro la nostra città possa continuare su questa strada di progresso e sostenibilità, senza dover aspettare altri 10 o 20 anni per vedere riconosciute le scelte che già oggi possono migliorare la vita di tutti i cosentini”.