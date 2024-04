Cosenza: ecco il Parco del Benessere già vivo e polmone verde della città

COSENZA – Si attende a breve la comunicazione da parte del Comune di Cosenza, dell’apertura ufficiale dopo il completamento dei lavori sul Viale Parco per procedere finalmente all’inaugurazione del ‘Parco del benessere’. Anche se ancora non è stato effettuato il taglio del nastro, il lungo polmone verde di Cosenza pulsa di vitalità. Diverse le realtà che si incontrano partendo da una semplicissima passeggiata: dagli sportivi che scelgono di fare una corsa o di utilizzare le varie attrezzature che si incontrano sul viale tra una corsetta e l’altra, alle famiglie con bambini o ai proprietari degli amici a quattro zampe.

Il Parco abbraccia culture e fasce d’età differenti, favorendo l’aggregazione praticando sport nei campetti presenti sul viale: qui ci sono i campi da Padel, sport in auge negli ultimi anni, al classico calcetto, per finire ai campi di basket e di pallavolo, fino all’area per gli appassionati di ping-pong. Numerosi anche i ciclisti che animano il percorso ciclabile che fanno da sfondo agli amici a quattro zampe che vivono e approfittano anche loro della serenità di un’area green.

Cosenza è una città che inizia a parlare il linguaggio dei giovani con l’installazione di una pista da skateboard e di pattinaggio a rotelle. Sport urbano che è parte integrante di un parco dedicato a tutti quelli che amano trascorrere il proprio tempo libero all’aperto.

Mancano pochi ritocchi al termine dell’opera, soprattutto nella zona nord vicino all’area dei Due Fiumi ed il laghetto artificiale è in fase di allestimento insieme alle fontane danzanti che si affacciano alla statua delle Colombe di Baccelli opera simbolo della città dei bruzi degli anni ’80.

Un progetto che valorizza la nostra città, ponendo attenzione allo sport e soprattutto alla socializzazione, un viale che divide la città in senso geometrico ma la unisce in un unico respiro di aria nuova.