Eduscopio 2024: il “Valentini” di Castrolibero è il miglior liceo della Calabria – Tutti i dati

COSENZA – Il “Valentini” di Castrolibero è il miglior liceo della Calabria. È quanto emerge dalla nuova classifica pubblicata dell‘edizione 2024 di Eduscopio, il rapporto della Fondazione Agnelli che fornisce una guida completa per orientare studenti e famiglie nella scelta delle scuole superiori. Il liceo scientifico, che da anni è al top in Calabria, si è anche arricchito di 3 nuovi corsi quadriennale, che permettono di accedere un anno prima all’Università, al mondo del lavoro, ai corsi biennali ITS con specializzazioni diversificate e titoli facilmente spendibili in campo professionale. Il “Campanella” di Belvedere Marittimo è invece il miglior liceo classico della regione.

Eduscopio fornisce informazioni e classifiche sui migliori licei e istituti scolastici in Italia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aiutare le famiglie e gli studenti a scegliere il miglior percorso educativo per il proprio futuro, basandosi su parametri oggettivi e misurabili. Nel caso dei licei, Eduscopio raccoglie dati provenienti da diverse fonti, come i risultati degli studenti nei test universitari e le performance post-diploma. La Fondazione Agnelli utilizza questi dati per creare classifiche che valutano la qualità dell’insegnamento, l’efficacia della preparazione e la preparazione degli studenti nel proseguire gli studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro.

Le classifiche si concentrano su vari aspetti, come ad esempio:

– Percentuale di diplomati che accedono all’università

– Voto medio dei laureati

– Tempo medio per il conseguimento della laurea

– Ogni anno, Eduscopio pubblica un rapporto che consente di comparare i licei in base a questi indicatori, offrendo quindi uno strumento utile per orientarsi nella scelta scolastica

Eduscopio è un’importante risorsa per chi cerca dati trasparenti e basati su evidenze per valutare la qualità dei percorsi educativi in Italia, in particolare per chi è orientato verso il sistema universitario. Questo strumento di analisi si basa su un database che raccoglie i dati di oltre 1,3 milioni di diplomati provenienti da più di 7.000 scuole in tutta Italia, offrendo una panoramica dettagliata delle istituzioni scolastiche che preparano meglio gli studenti per l’università e il mondo del lavoro. Per la nuova edizione sono stati analizzati i dati di 1.347.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici, in circa 8.150 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie.

Eduscopio 2024: i migliori licei in Calabria

Liceo Classico:

1) “Campanella” di Belvedere Marittimo (69,81)

2) “San Nilo” di Corigliano Rossano (66,42)

3) “Campanella” di Reggio Calabria (64,14)

4) “Galluppi” di Catanzaro (63,64)

5) Pitagora di Crotone (63,55)

Liceo Scientifico:

1) “Valentini” di Castrolibero (81,46)

2) “Machiavelli ” di Soriano (76,25)

3) “Fermi ” di Catanzaro (75,93

4) “Galilei” di Lamezia Terme (72,37)

5) “Mattei” di Castrovillari (71,63)