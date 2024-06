DIRETTA – Elezioni 2024 Montalto Uffugo: ballottaggio Faragalli-D’Acri. Chi sarà il nuovo sindaco?

MONTALTO UFFUGO (CS) – Elezioni 2024 Montalto Uffugo: a partire dalle ore 15:00, a seggi chiusi, al via spoglio, in tempo reale, che decreterà l’elezione del nuovo sindaco di Montalto Uffugo e che succederà all’uscente Pietro Caracciolo. La sfida del ballottaggio è tra Biagio Faragalli, che al primo turno ha ottenuto 6.085 voti pari al 49,06%, e Mauro D’Acri, che nella prima tornata ha ottenuto 5.262 voti pari al 42,43%. Il terzo candidato Emilio Viafora, che al primo turno aveva ottenuto 1.056 voti pari al 8,51%, aveva già annunciato che non avrebbe appoggiato nessuno dei due candidati in corsa.

Questi i risultati del primo turno.

Elezioni 2024 Montalto Uffugo – ballottaggio

