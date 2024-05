Cosenza, centrodestra: ‘su Corso Vittorio Emanuele, Comune ostaggio dell’impresa esecutrice?’

COSENZA – Nuovo blitz della minoranza consiliare di centrodestra a Palazzo dei Bruzi. Infatti dopo quello al Planetario i consiglieri comunali di opposizione si sono presentati in Corso Vittorio Emanuele, strada chiusa al traffico con dei new jersey in seguito ad un crollo nel 2019 dove si schiantò il centauro 33enne Giampiero Tarasi che, insieme alla vicina via Petrarca, anch’essa chiusa hanno quasi isolato il centro storico dal resto della città. Secondo l’opposizione di Palazzo dei Bruzi, per ambedue le importanti arterie stradali i lavori di messa in sicurezza sarebbero terminati ma inspiegabilmente l’amministrazione comunale non avrebbe ancora provveduto alla loro riapertura. Per Corso Vittorio Emanuele, che mancherebbero piccole attività residuali come l’installazione di sensori, sembrerebbe che l’impresa avrebbe tirato i remi in barca. Mentre per quanto riguarda via Petrarca, i lavori sono stati eseguiti da un’altra ditta per un ammontare di 350 mila euro e la strada è parzialmente chiusa al traffico governata da un impianto semaforico.

