Auto prende fuoco nell’area di servizio a Cosenza Nord, due persone in salvo grazie alla Polstrada

RENDE – Tragedia sfiorata a Rende, nell’area di servizio di Cosenza Nord dell’A2 del Mediterraneo. Una coppia è stata tratta in salvo grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Stradale. I fatti risalgono a mercoledì scorso, al distributore autostradale di Rende Ovest. Un’auto con due persone a bordo, per motivi in corso d’accertamento, ha preso fuoco.

Pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero il veicolo, due agenti della Stradale di pattuglia nell’area di servizio – il Vice Sovrintendente Giuseppe Mandarino e l’Assistente Capo Coordinatore Vincenzo Formosa – hanno notato del fumo fuoriuscire dal cofano di una Mercedes. Subito si sono precipitati verso il veicolo dal quale dopo poco si sono sviluppate le prime fiamme che si sono propagate all’intera vettura. Con grande tempismo e a rischio per la loro incolumità, i poliziotti sono riusciti a mettere in sicurezza il conducente ed il passeggero. Poi con alcuni estintori hanno domato le fiamme riuscendo a scongiurare anche il pericolo per altri utenti che a quell’ora si trovavano nell’area di servizio.

“Tutto questo – ha commentato il Segretario Provinciale della Uil Polizia Vincenzo Rodi – dimostra il preziosissimo ed insostituibile lavoro dei colleghi della Polizia Stradale che, lontano dai riflettori ed in condizioni lavorative per nulla facili, garantiscono la sicurezza delle migliaia di automobilisti che percorrono le nostre strade”. “Un intervento – aggiunge il sindacalista – che merita certamente gli onori della cronaca per porre in risalto la professionalità e la dedizione della più gloriosa specialità della Polizia di Stato, il cui lavoro non viene sempre adeguatamente riconosciuto dalla società”.