Cosenza e Trento insieme per fare impresa e ridurre il divario tra Nord e Sud

COSENZA – E’ stato presentato a Cosenza nel corso di una conferenza stampa il progetto “Symposium Nord-Sud/Sud-Nord per la crescita del Paese” alla presenza del presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri e del presidente della Camera di Bolzano, Michl Ebner. Nel corso dell’incontro, i due presidenti hanno risposto alle domande dei giornalisti, soffermandosi sulle finalità e i risultati dell’Accordo Quadro siglato tra i due enti nel 2019, presentando i dettagli di questa nuova iniziativa destinata a diventare un appuntamento istituzionale con cadenza annuale da realizzarsi e in modo alternato fra i due territori.

“Obiettivo del ‘Symposium’, infatti – è stato spiegato – è quello di divenire luogo privilegiato per la formulazione di proposte programmatiche per lo sviluppo del Paese, in modo da favorire la realizzazione di una delle pietre miliari fondamentali del Pnrr: la riduzione del divario nord/sud e delle asimmetrie socio-economiche dell’Italia. La conferenza stampa è stata preceduta, nella giornata, dalla seduta del Parlamento delle Imprese di Cosenza sul tema ‘Longevità dell’impresa, responsabilità sociale e legame con il territorio'”.

“L’incontro, aperto dai saluti del presidente Algieri – è detto in una nota dell’ente – ha visto la presenza di Cordula Wolf, proprietaria della birreria Forst, la quale ha ascoltato gli interventi dei 9 parlamentari designati dalle associazioni di categoria e in rappresentanza del mondo delle imprese, dei sindacati e delle professioni, per poi animare il dibattito attraverso la propria testimonianza sul significato del fare impresa sul territorio nel corso tempo, accompagnando lo sviluppo da protagonisti”. “Sono ormai trascorsi 5 anni – ha affermato Algieri – da quando, a giugno del 2019, insieme al presidente Ebner abbiamo deciso incamminarci insieme lungo un percorso che avvicinasse le nostre realtà territoriali. Un avvicinamento fatto di azioni e interventi finalizzati alla valorizzazione reciproca dei territori, per cogliere ogni possibile effetto moltiplicatore di questa fruttuosa condivisione. Insieme, vogliamo costruire una diversa visione del futuro, riducendo il divario nord/sud e le asimmetrie socio-economiche dell’Italia”. “La collaborazione con la Camera di commercio di Cosenza – ha sostenuto Michl Ebnr – apporta notevoli vantaggi a entrambe le parti: noi vogliamo far conoscere meglio i prodotti di qualità calabresi in Alto Adige, mentre la Camera di commercio di Cosenza si adopera per intensificare la presenza di prodotti altoatesini sul mercato calabrese”.