Incidente nella notte a Rende, auto finisce fuori strada e impatta contro una palma

RENDE – Un incidente si è verificato nella notte, intorno alle 2.00 a Rende all’altezza del cinema Garden, in direzione Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero due le auto coinvolte sulle quali viaggiavano alcuni ragazzi. Una delle auto, per cause in corso d’accertamento, sarebbe sbandata finendo fuori strada e poi impattando contro una palma posta sullo spartitraffico. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Cosenza ma anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Non ci sarebbero comunque feriti gravi. Due giovani infatti, avrebbero riportato solo lievi ferite.

