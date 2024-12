Concertone di Capodanno, sarà Achille Lauro a salutare il nuovo anno in piazza a Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Tutto confermato: sarà l’eclettico cantante veronese Achille Lauro ad esibirsi la notte di San Silvestro in Piazza dei Bruzi, per il tradizionale concertone di Capodanno a Cosenza. Il suo nome era stato anticipato dalla nostra testata a inizio novembre. Oggi, con una conferenza stampa in Comune, l’esibizione del cantante è stata ufficializzata dal Sindaco Franz Caruso.

Achille Lauro: musica e icona di stile e moda

Dal Rap al punk dal rock all’ hip hop

. Star della musica ma anche icona di stile, Achille Lauro (all’anagrafe Lauro De Marinis) è sena ombra di dubbio una delle figure più poliedriche e controverse della scena musicale italiana contemporanea, noto per la sua abilità di performance con vari generi musicali, per l’eccentricità delle sue performance, il suo atteggiamento provocatorio ma anche per il suo look sempre originale e la sua attitudine anticonformista. Achille Lauro è conosciuto infatti anche per le sue scelte stilistiche che vanno ben oltre la musica. Le sue esibizioni sul palco sono sempre molto sceniche, con outfit unici e ispirati a diverse icone della cultura pop e del rock, spesso mescolando elementi di moda vintage e glamour contemporaneo.

Nell’ottobre 2023 ha presenta Les Enfants Terribles, una collezione di 56 capi realizzata dai futuri designer delle scuole di moda associate a Piattaforma Sistema Formativo Moda sotto la sua direzione creativa e presentata alla prima edizione italiana di Forces of Fashion, l’evento di Vogue dedicato al mondo della moda.

Dal Rap al Trap fino all’esplosione a Sanremo

Dopo gli esordi con i primi pezzi rap nel 2012 entra per un breve periodo nell’etichetta discografica di Marracash. Ma è con la sua prima esibizione a Sanremo nel 2019 che il cantante si afferma al grande pubblico con la canzone “Rolls Royce2 caratterizzata da un sound pop-rock innovativo e uno stile provocatorio che lo farà classificare al 9′ posto. L’anno successivo torna sul palco dell’Ariston con la canzone “Me ne frego“ con il quale si piazzerà in ottava posizione.

Nel 2021, Achille Lauro partecipa nuovamente a Sanremo, questa volta con il brano Solo noi, una canzone dal tono più romantico e meno provocatorio rispetto alle sue precedenti, ma che ha comunque messo in luce la sua capacità di reinventarsi mentre nel 2022 con Harlem Gospel Choir si esibisce con il brano Domenica. È di pochi giorni fa la notizia che Achille Lauro parteciperà all’edizione di Sanremo 2025. Ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Stripper. Ma sono comunque tante le canzoni di successo dell’artista che con molta probabilità ascolteremo dal palco di Cosenza: SoC’est La Vie, Fragole, Stupidi Ragazzi, Bam Bam Twist, Banda kawasaki, Marilù, Sabato Sera, Stupide Canzoni D’amore, Mamacita, Scelgo Le Stelle.