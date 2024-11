- Advertisement -

COSENZA – Primi rumors sul nome del cantante che si esibirà per il concertone di Capodanno a Cosenza. Un evento atteso per la città dei Bruzi, diventato un appuntamento di cartello che nel corso degli ultimi 24 anni ha proposto artisti di livello internazionale. Dal primo storico concertone do Capodanno del maestro Franco Battiato nel lontano 2000, passando per Lucio Dalla, Pino Daniele, Gianna Nannini, Jovanotti, Irene Grandi, Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, Francesco de Gregori, Litfiba, Noa & Blues Brothers Band ed ancora Max Gazzè & Asia Argento, Goran Bregovic & Roy Paci, Tonino Carotone e Nicola Piovani. Lo scorso anno toccò a Giorgia richiamare in piazza decine di migliaia di persone per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo con musica, festa e divertimento.

Concertone di Capodanno a Cosenza: primi nomi

Ma chi sarà l’artista che quest’anno saluterà il nuovo anno? In questa settimana è in programma la prima riunione in Comune dove si inizieranno a valutare i primi nomi e come preparare la meglio l’eventi. Diversi i promoter si sono già fatti avanti. Achille Lauro è più di un’idea: il cantautore veronese, amatissimo dai giovani, spicca per il suo stile eclettico e provocatori e la capacità di sorprendere il pubblico con i suoi brani rock, R&B, hip pop e pop.

Un altro rumors è quello di Elodie. Sebbene sia la prima scelta per il concertone a Corigliano-Rossano, non è escluso un suo interessamento in caso di fumata grigia. Con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, è una delle giovani cantanti più amate dal pubblico.