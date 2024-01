Grinta, energia e una voce unica. Giorgia incanta Cosenza nel concerto di Capodanno – FOTO

COSENZA – Piazza dei Bruzi gremita da 10mila persone, tante quante ne poteva contenere l’area adibita al concertone di capodanno. Altrettante e di più erano lungo Corso Mazzini. Cosenza ha festeggiato in piazza l’arrivo del 2024 con l‘atteso concerto di Giorgia. La cantante romana, dopo essere stata ricevuta in Caomune dal Sindaco Caruso, è salita sul palco attorno all’una di notte, dopo il deejay set di Franco Siciliano, ed ha subito coinvolto il pubblico con la sua voce unica e inconfondibile, sciorinando i suoi più grandi successi per quasi 2 ore di concerto.

Foto Rosito

Tuta rossa e giubbotto blue, Giorgia ha fatto cantare i cosentini e tutte le persone arrivate dalla provincia per ascoltarla, ripercorrendo la sua trentennale carriera artistica con i grandi classici del suo repertorio: “E Poi”, “Di sole e d’azzurro”, “Gocce di Memoria”, “Vivi davvero”. Ma Giorgia ha saputo anche animare la piazza, con brani più ritmati e cover che fanno fatto ballare le persone grazie a “I feel love” “I Wanna dance with somebody”. La cantautrice ha proseguito la serata alternando alcuni dei più grandi successi della sua discografia e altri pezzi nuovi. Nella scaletta della 50enne cantautrice romana anche altri brani di straordinario successo come “Oro nero”, “Io fra tanti”, “Quando una stella muore” e “Vanità” e “Spirito libero”.