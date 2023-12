Capodanno: per il concerto di Giorgia capienza massima di 10mila persone. Nessun maxischermo

COSENZA – Arrivano alcune puntualizzazione dal parte del primo cittadino in merito al concertone di Capodanno dell’artista Giorgia, in programma questa notte in Piazza dei Bruzi a Cosenza. Il Sindaco Franz Caruso ha comunicato che, contrariamente ad alcune voci che si erano diffuse, “non sarà possibile, per ragioni tecnico-organizzative, allestire alcun maxischermo”.

Il primo cittadino ha, inoltre, puntualizzato che “la capienza massima dell’area destinata al concerto non potrà superare le 10.000 persone e che non sarà possibile accedere oltre il limite indicato”.