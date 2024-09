Unical e Camera Commercio Italiana in Cile, riprende la collaborazione

RENDE – Al via il nuovo programma di scambio tra gli studenti del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dell’Unical e la Camera di Commercio Italiana in Cile, che propone ai giovani ingegneri la possibilità di cimentarsi su un progetto innovativo di internazionalizzazione ed esportazione di prodotti Made in Calabria.

L’idea sarà presentata domani, lunedì 16 settembre alle 14,30 alla presenza del presidente della CAMIT, Luciano Marocchino, rappresentante e consulente del Gruppo Falabella in Italia e per tutto il Made in Italy. A fare gli onori di casa il responsabile dell’Area Internazionalizzazione dell’Unical, dottor Gianpiero Barbuto, la Direttrice del DIMEG, professoressa Francesca Guerriero, e la coordinatrice del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, professoressa Giusy Ambrogio.

Questo programma di scambio con il Cile, che si configura come una Winter School per gli studenti Unical, rientra tra le iniziative curate e progettate dall’Area Internazionalizzazione e vede, altresì, la partecipazione di rinomate PMI calabresi che, lavorando a braccetto con gli studenti ed esperti della CAMIT, avranno l’opportunità di valutare l’esportabilità dei propri prodotti. Un accordo che mira a creare un ponte tra il mondo accademico, le realtà di pregio del nostro settore industriale e i mercati internazionali del Sud America, facilitando anche l’immissione di giovani brillanti nel mondo del lavoro.

Obiettivi della Collaborazione

• Formazione: Sviluppo di programmi di formazione specifici per ingegneri gestionali, in linea con le esigenze del mercato sud-americano.

• Stage e Tirocini: Creazione di opportunità di stage e tirocini per gli studenti Unical presso realtà regionali e internazionali.

• Networking: Favorire il networking tra studenti, professionisti e aziende, oltre i confini regionali, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.

• Innovazione: Apertura di collaborazioni in progetti di internazionalizzazione che offrano nuove opportunità e prospettiva alle aziende calabresi.

Gianpiero Barbuto, Responsabile dell’Area Internazionalizzazione dell’Unical, ha voluto fortemente che questo progetto prendesse vita: «Questa collaborazione rappresenta un passo importante per i nostri studenti e per il rafforzamento dei legami tra Italia e Cile. Siamo entusiasti di lavorare insieme ai professionisti della CAMIT e al presidente Marocchino, certi di poter contribuire con questi programmi di scambio alla formazione di professionisti che possano contribuire attivamente allo sviluppo economico della Regione e non solo». In occasione degli incontri preliminari il dottor Marocchino, Presidente della CAMIT, ha aggiunto: «Investire nei giovani ingegneri gestionali dell’Unical è una opportunità anche per la CAMIT e le realtà che rappresentiamo. Questa iniziativa ci permetterà di integrare un punto di vista prezioso, giovane e competente, nel nostro tessuto imprenditoriale».