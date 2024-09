Il docente Unical De Rose relatore alla fiera internazionale sul turismo TTG Travel Experience

RENDE (CS) – Una importante conferma per il docente Unical Peppino De Rose, relatore di uno dei panel più importanti del TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera internazionale B2B del turismo in Italia. “EUROPA E IDENTITÀ LOCALI: Programmi e finanziamenti europei per la vera valorizzazione dei luoghi, dell’arte e delle persone “è il titolo del panel programmato per l’11 ottobre 2024 all’ Italy Arena di Rimini. Il panel si propone di fornire gli strumenti necessari per conoscere le dinamiche dei mercati internazionali e mettere in campo le giuste strategie ed azioni di marketing per la valorizzazione dei beni culturali e artistici stimolando i processi di innovazione dei servizi turistici.

La relazione propone di offrire gli strumenti base per una efficace comunicazione dei beni culturali e artistici mirando a stimolare la creazione di nuovi prodotti turistici culturali e artistici attraverso il processo creativo per il miglioramento del benessere psico-fisico del viaggiatore moderno anche grazie all’arteterapia. È previsto un approfondimento sulla programmazione comunitaria 2021-2027 e principali programmi di finanziamento europei con particolare riferimento al settore del turismo artistico e valorizzazione dei beni culturali. Durante il panel verranno presentati alcuni progetti sperimentali per la vera valorizzazione dei luoghi, dell’arte e delle persone. Ospiti del panel il Sindaco di Amalfi Daniele Milano, il Sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli, il direttore di Caposperone Resort di Pami Giuseppe Di Francia ed il medico psichiatra e docente della libera accademia di Nola Francesco Sisca.

Chi è il prof. Peppino De Rose

Il prof. Peppino De Rose, è un economista esperto in politiche di coesione e programmi dell’Unione europea e docente universitario. Nell’ambito dell’attività accademica e formazione svolge attività di ricerca scientifica serbando sempre un approccio umanistico ai temi dell’economia di mercato e dello sviluppo ed è autore di diverse pubblicazioni internazionali e monografie tra le più apprezzate l’Europa per i Comuni, strumenti per la programmazione e lo sviluppo delle autonomie locali.

“È una grande soddisfazione poter continuare ad offrire il mio contributo in ambito internazionale sull’ampia gamma di programmi di finanziamento inseriti nel PNRR e nel quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea 2021-2027. La finalità è offrire informazioni utili per le strategie di sviluppo digitale, sostenibile e inclusivo del settore turistico e culturale, stimolando i giovani a considerare il patrimonio culturale e artistico dei piccoli Comuni una incredibile opportunità di sviluppo personale e professionale. Con i circa 1000 buyer presenti, 26 padiglioni, 20 regioni italiane, 55 destinazioni estere, 2.700 brand è senza dubbio manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale ed una vetrina importante per entrare in contatto in modo rapido ed efficace con la domanda internazionale. Ringrazio la direzione generale del TTG Travel Experience di Rimini per la considerazione”.