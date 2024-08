Cus Unical: nasce la squadra di calcio a 11 femminile, al via gli stage

RENDE – Il CUS dell’Università della Calabria annuncia la nascita della sua nuova squadra di calcio a 11 femminile e del relativo settore giovanile: un importante passo avanti per lo sport femminile nel territorio calabrese. Grazie alla passione e all’impegno di uno staff tecnico di alto livello, composto da Francesca Stancati e Luisa Orlando, prenderanno vita squadre a partire dalle giovanili, con categorie Under 12, Under 15 e Under 17, fino alla prima squadra che parteciperà al campionato di eccellenza.

Questo nuovo progetto rappresenta un’opportunità unica per tutte le ragazze che amano il calcio e desiderano mettersi alla prova in un ambiente sano e stimolante. Il CUS Cosenza offrirà un percorso di crescita completo, sia dal punto di vista tecnico che umano, grazie alla competenza dello staff e di tutti gli addetti ai lavori. La prossima settimana si terranno gli stage per entrare in prima squadra e nel settore giovanile e a breve saranno rese note le modalità di partecipazione.